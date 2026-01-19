В Армении сторонники Карапетяна зарегистрировали новую партию

В Армении сторонники бизнесмена Самвела Карапетяна зарегистрировали новую политическую партию под названием "Сильная Армения".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, это следует из данных государственного реестра Армении.

Новая партия создана на базе движения "Наш путь", которое было сформировано семьей Самвела Карапетяна. Сам Карапетян в настоящее время находится под домашним арестом.

Партия была основана в конце прошлого года - 8 декабря, и изначально называлась "Проармянская". 16 января 2026 года она была переименована в "Сильная Армения".

Напомним, что Карапетян был арестован судом Армении за призывы к свержению власти в республике и финансовые махинации.

17 января Антикоррупционный апелляционный суд в Армении постановил вернуть бизнесмена под домашний арест, применив залог и подписку о невыезде. Он также снял с него ограничения на публичные выступления.