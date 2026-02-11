İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Rusiyada texnikum yaxınlığında atışma nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb

    Region
    • 11 fevral, 2026
    • 15:45
    Rusiyada texnikum yaxınlığında atışma nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb

    Krasnodar diyarının Anapa şəhərində (Rusiya) sənaye texnikumunun yaxınlığında atışma baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.

    İlkin məlumatlara görə, dörd nəfər xəsarət alıb. Yaralananlardan biri ağır vəziyyətdədir.

    Hadisə yerində təcili yardım maşınları növbə çəkir.

    Rusiya Krasnodar Atışma
    В Краснодарском крае РФ из-за стрельбы у техникума пострадали несколько человек

    Son xəbərlər

    15:56

    "Milliön" terminallarında şəxsi kabinetizlə daha sürətli ödəniş edin

    Biznes
    15:54

    Ötən il Azərbaycan səmt qazının hasilatını 2 %-dən çox artırıb

    Energetika
    15:50
    Foto

    İRİA-nın tərəfdaşlığı ilə Azərbaycan-Türkiyə İKT Biznes Forumu baş tutub

    İKT
    15:45

    Rusiyada texnikum yaxınlığında atışma nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb

    Region
    15:42

    Azərbaycan 2025-ci ildə kondensat hasilatını azaldıb

    Energetika
    15:42
    Foto

    Mədəniyyət Nazirliyinin genişləndirilmiş kollegiya iclası keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:39

    "Nyukasl" ingiltərəli azarkeşlərə Azərbaycan mədəniyyətinə diqqətli yanaşmağı tövsiyə edib

    Futbol
    15:33

    Xalq artisti: Yazıçı 5 manatından keçib teatra gəlmirsə, mən niyə 5 manat verib onun kitabını almalıyam?

    İncəsənət
    15:32

    Ev dustağı olan iş adamı "Güclü Ermənistan" partiyasının lideri seçilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti