Rusiyada texnikum yaxınlığında atışma nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb
Region
- 11 fevral, 2026
- 15:45
Krasnodar diyarının Anapa şəhərində (Rusiya) sənaye texnikumunun yaxınlığında atışma baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.
İlkin məlumatlara görə, dörd nəfər xəsarət alıb. Yaralananlardan biri ağır vəziyyətdədir.
Hadisə yerində təcili yardım maşınları növbə çəkir.
Son xəbərlər
15:56
"Milliön" terminallarında şəxsi kabinetizlə daha sürətli ödəniş edinBiznes
15:54
Ötən il Azərbaycan səmt qazının hasilatını 2 %-dən çox artırıbEnergetika
15:50
Foto
İRİA-nın tərəfdaşlığı ilə Azərbaycan-Türkiyə İKT Biznes Forumu baş tutubİKT
15:45
Rusiyada texnikum yaxınlığında atışma nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıbRegion
15:42
Azərbaycan 2025-ci ildə kondensat hasilatını azaldıbEnergetika
15:42
Foto
Mədəniyyət Nazirliyinin genişləndirilmiş kollegiya iclası keçirilibMədəniyyət siyasəti
15:39
"Nyukasl" ingiltərəli azarkeşlərə Azərbaycan mədəniyyətinə diqqətli yanaşmağı tövsiyə edibFutbol
15:33
Xalq artisti: Yazıçı 5 manatından keçib teatra gəlmirsə, mən niyə 5 manat verib onun kitabını almalıyam?İncəsənət
15:32