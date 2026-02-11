В Краснодарском крае РФ из-за стрельбы у техникума пострадали несколько человек

У индустриального техникума в Анапе (Краснодарский край РФ) произошла стрельба.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, пострадали до четырех человек - охранник и студенты. Один пострадавший - в тяжелом состоянии.

На месте дежурят машины скорой помощи.