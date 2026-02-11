Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Краснодарском крае РФ из-за стрельбы у техникума пострадали несколько человек

    В регионе
    • 11 февраля, 2026
    • 15:32
    В Краснодарском крае РФ из-за стрельбы у техникума пострадали несколько человек

    У индустриального техникума в Анапе (Краснодарский край РФ) произошла стрельба.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    По предварительным данным, пострадали до четырех человек - охранник и студенты. Один пострадавший - в тяжелом состоянии.

    На месте дежурят машины скорой помощи.

