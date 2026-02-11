В Краснодарском крае РФ из-за стрельбы у техникума пострадали несколько человек
В регионе
- 11 февраля, 2026
- 15:32
У индустриального техникума в Анапе (Краснодарский край РФ) произошла стрельба.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
По предварительным данным, пострадали до четырех человек - охранник и студенты. Один пострадавший - в тяжелом состоянии.
На месте дежурят машины скорой помощи.
