Житель села Агдамского района: Наша цель — развивать животноводство
Бизнес
- 21 октября, 2026
- 15:53
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Жители села Хыдырлы Агдамского района намерены развивать животноводство и создавать устойчивые источники дохода.
Как сообщает Report, об этом заявил местный житель Логман Алиев, получивший активы в рамках программы самозанятости.
По его словам, после возвращения в село он стал участником программы и получил двух стельных породистых коров. Алиев отметил, что в Хыдырлы созданы хорошие условия для содержания скота, в том числе имеются обширные пастбища.
"Наша цель - обеспечить собственное благосостояние, а также расширять и развивать животноводческие хозяйства в селе", - подчеркнул он.
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