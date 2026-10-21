Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Житель села Агдамского района: Наша цель — развивать животноводство

    Бизнес
    • 21 октября, 2026
    • 15:53
    Житель села Агдамского района: Наша цель — развивать животноводство

    Жители села Хыдырлы Агдамского района намерены развивать животноводство и создавать устойчивые источники дохода.

    Как сообщает Report, об этом заявил местный житель Логман Алиев, получивший активы в рамках программы самозанятости.

    По его словам, после возвращения в село он стал участником программы и получил двух стельных породистых коров. Алиев отметил, что в Хыдырлы созданы хорошие условия для содержания скота, в том числе имеются обширные пастбища.

    "Наша цель - обеспечить собственное благосостояние, а также расширять и развивать животноводческие хозяйства в селе", - подчеркнул он.

    Великое возвращение Освобожденные территории Азербайджана Животноводство Сельское хозяйство Азербайджана
    Özünəməşğulluğa cəlb olunan Xıdırlı sakini: Məqsədimiz kənddə heyvandarlığı inkşaf etdirməkdir
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:54
    Пезешкиан: Диалог путем давления не имеет смысла
    В регионе
    16:49
    Во Франции перенесли футбольный матч из-за протестов
    Футбол
    16:47
    Национальная база данных домашних животных Франции подверглась кибератаке
    Другие страны
    16:42
    В Нацбанке Украины опровергли сообщения об отставке Пышного - Обновлено-2
    В регионе
    16:27
    Ипотечный фонд объявил новые правила аренды жилья с обязательством продажи
    Финансы
    16:23
    Макрон: В произошедших во Франции событиях нет видимого иностранного вмешательства
    Другие страны
    16:10
    В Калининградской области потерпел крушение военный самолет
    В регионе
    15:54
    Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт с РФ по линии фронта
    Другие
    15:53
    В Евлахе во время кесарева сечения умер младенец
    Происшествия
    Лента новостей