Житель села Агдамского района: Наша цель — развивать животноводство

Жители села Хыдырлы Агдамского района намерены развивать животноводство и создавать устойчивые источники дохода.

Как сообщает Report, об этом заявил местный житель Логман Алиев, получивший активы в рамках программы самозанятости.

По его словам, после возвращения в село он стал участником программы и получил двух стельных породистых коров. Алиев отметил, что в Хыдырлы созданы хорошие условия для содержания скота, в том числе имеются обширные пастбища.

"Наша цель - обеспечить собственное благосостояние, а также расширять и развивать животноводческие хозяйства в селе", - подчеркнул он.