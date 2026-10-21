"Азерэнержи" и ВБ обсудили ход реализации проекта AZURE

ОАО "Азерэнержи" и Всемирный банк (ВБ) детально обсудили ход реализации проекта по интеграции возобновляемых источников энергии в сеть (AZURE).

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерэнержи".

В рамках встречи были рассмотрены выполненные работы по отдельным компонентам, достигнутые результаты, а также запланированные мероприятия на предстоящий период.

Переговоры прошли между делегациями, которые возглавили председатель Правления акционерного общества Баба Рзаев и страновой менеджер ВБ по Азербайджану Саша Бакес.

Стороны также обменялись мнениями относительно интеграции крупномасштабных проектов возобновляемой энергетики в электрическую сеть Азербайджана и предстоящих работ в данном направлении. В ходе встречи особое внимание было уделено расширению сотрудничества в энергетической отрасли и возможностям будущего партнерства.