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    "Азерэнержи" и ВБ обсудили ход реализации проекта AZURE

    Энергетика
    • 21 октября, 2026
    • 15:49
    Азерэнержи и ВБ обсудили ход реализации проекта AZURE

    ОАО "Азерэнержи" и Всемирный банк (ВБ) детально обсудили ход реализации проекта по интеграции возобновляемых источников энергии в сеть (AZURE).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерэнержи".

    В рамках встречи были рассмотрены выполненные работы по отдельным компонентам, достигнутые результаты, а также запланированные мероприятия на предстоящий период.

    Переговоры прошли между делегациями, которые возглавили председатель Правления акционерного общества Баба Рзаев и страновой менеджер ВБ по Азербайджану Саша Бакес.

    Стороны также обменялись мнениями относительно интеграции крупномасштабных проектов возобновляемой энергетики в электрическую сеть Азербайджана и предстоящих работ в данном направлении. В ходе встречи особое внимание было уделено расширению сотрудничества в энергетической отрасли и возможностям будущего партнерства.

    Баба Рзаев Саша Бакес ОАО Азерэнержи Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
    "AzərEnerji" Dünya Bankı ilə AZURE layihəsi üzrə görülmüş işləri müzakirə edib
    Azerenerji, World Bank review progress on AZURE project
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