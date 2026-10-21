AzerGold займется разведкой золотого месторождения "Акба" в Узбекистане

Первое зарубежное дочернее предприятие ЗАО "AzerGold" - "AzerGold Uzbekistan" Иностранное предприятие ООО прошло официальную регистрацию на территории Республики Узбекистан.

Как передает Report со ссылкой на "AzerGold", ключевыми направлениями работы новой структуры, призванной содействовать углублению стратегического партнёрства двух государств в области горнодобычи и геологических изысканий, станут выполнение проекта по геологическому изучению, определению объемов минеральных ресурсов и анализу перспектив промышленного освоения золотоносного месторождения "Акба", находящегося в Кашкадарьинской области Узбекистана.

На данном этапе ведутся процедуры по оформлению требуемых разрешительных документов для начала геологоразведочных работ на золотоносном месторождении "Акба". После выдачи лицензии на основании соответствующего правительственного решения Узбекистана стартуют геологоразведочные работы, продолжительность которых составит 18 месяцев.

На протяжении данного периода запланированы изучение накопленных геологических сведений о месторождении, выполнение дополнительных разведочных работ, определение объемов минеральных ресурсов согласно международным нормативам Объединенного комитета по рудным запасам (JORC), проведение металлургических тестов, экологическая оценка воздействия, а также исследование потенциальных технологий извлечения и переработки сырья. В целях определения технико-экономической обоснованности промышленного освоения месторождения будет подготовлен итоговый документ технико-экономического обоснования (ТЭО). На основании полученных результатов будет сформировано инвестиционное предложение по дальнейшей эксплуатации золотоносного месторождения и направлено в профильные государственные органы Узбекистана.

Отметим, что 17 июня текущего года ЗАО "AzerGold" и Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана заключили совместное рамочное соглашение, касающееся освоения золотоносного месторождения "Акба" в Кашкадарьинской области. Указанный документ сформировал правовой фундамент для расширения межгосударственного взаимодействия в горнодобывающем секторе и оценки ресурсного потенциала месторождения.

Еще одним значимым направлением, которое ЗАО "AzerGold" намерено развивать в Узбекистане, выступает совместное проведение геологических изысканий на перспективных минеральных участках страны. Для реализации этих планов 17 июля 2026 года AzerGold, Акционерное общество "Узбекгеологоразведка" и Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания подписали документ, фиксирующий базовые условия трехстороннего взаимодействия. Проект предполагает учреждение СП для осуществления геологоразведочных работ на перспективных территориях, расположенных в зоне между городами Навои и Нурата.

В настоящее время продолжается согласование учредительной документации предприятия и получение необходимых государственных разрешений. После образования совместной структуры планируется поэтапная реализация геологических исследований и разведочных работ на указанных перспективных площадях. По данному проекту разработан план геологоразведочных мероприятий и финансирования, рассчитанный на начальный двухлетний период. В случае обнаружения по итогам исследований экономически рентабельных для промышленного освоения минеральных ресурсов стороны проанализируют перспективы совместной разработки выявленных месторождений и воплощения соответствующих инвестиционных инициатив. Помимо этого, между участниками ведутся переговоры о возможностях совместного проведения геологоразведки и разработки иных месторождений полезных ископаемых, представляющих обоюдный интерес и расположенных на территориях Азербайджана и Узбекистана.

Выход ЗАО "AzerGold" на узбекский рынок представляет собой существенный шаг в направлении применения институциональных и технических компетенций, наработанных Азербайджаном в горнодобывающей отрасли, в формате международного партнерства. Запланированные инициативы будут содействовать дальнейшему упрочению экономических связей между государствами, расширению обмена профессиональными знаниями и практическим опытом в горнодобывающей индустрии, а также переходу международной деятельности AzerGold на качественно новый уровень.