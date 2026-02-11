İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Ötən il Azərbaycan səmt qazının hasilatını 2 %-dən çox artırıb

    Energetika
    • 11 fevral, 2026
    • 15:54
    Azərbaycanda 2025-ci ildə səmt qazının hasilatı 15 milyard 416,22 milyon kubmetr təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 2,1 % çoxdur.

    Məlumata görə, bu həcmin 4 milyard 22,57 milyon kubmetri əmtəəlik qazın (5,3 % çox) payına düşüb.

    Azərbaycanda qaz hasilatının ümumi həcmində səmt qazının payı 30,3 % təşkil edib. Həcmin qalan hissəsi 35 milyard 499,53 milyon kubmetr və ya 79,7 % təbii qazın (0,5 % çox) payına düşüb.

    Azərbaycan səmt qazı neft-qaz hasilatı
    Добыча попутного газа в Азербайджане в 2025 году превысила 15,4 млрд кубометров
    Azerbaijan's associated gas output tops 15.4 bcm

