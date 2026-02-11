Ötən il Azərbaycan səmt qazının hasilatını 2 %-dən çox artırıb
Energetika
- 11 fevral, 2026
- 15:54
Azərbaycanda 2025-ci ildə səmt qazının hasilatı 15 milyard 416,22 milyon kubmetr təşkil edib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 2,1 % çoxdur.
Məlumata görə, bu həcmin 4 milyard 22,57 milyon kubmetri əmtəəlik qazın (5,3 % çox) payına düşüb.
Azərbaycanda qaz hasilatının ümumi həcmində səmt qazının payı 30,3 % təşkil edib. Həcmin qalan hissəsi 35 milyard 499,53 milyon kubmetr və ya 79,7 % təbii qazın (0,5 % çox) payına düşüb.
