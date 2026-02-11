Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Добыча попутного газа в Азербайджане в 2025 году превысила 15,4 млрд кубометров

    Энергетика
    • 11 февраля, 2026
    • 15:30
    Добыча попутного газа в Азербайджане в 2025 году превысила 15,4 млрд кубометров

    Добыча попутного газа в Азербайджане в 2025 году составила 15 млрд 416,22 млн кубометров, что на 2,1% больше, чем в 2024 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из этого объема на долю товарного газа пришлось 4 млрд 22,57 млн кубометров (рост на 5,3%).

    Доля попутного газа в общем объеме газодобычи в Азербайджане составила 30,3%, остальной объем - 35 млрд 499,53 млн кубометров, или 79,7% - пришлось на природный газ (рост на 0,5%).

    попутный газ природный газ газодобыча статистика
    Ötən il Azərbaycan səmt qazının hasilatını 2 %-dən çox artırıb
    Azerbaijan's associated gas output tops 15.4 bcm
    Ты - Король

    Последние новости

    15:56

    Платите быстрее с Личным Кабинетом Milliön

    Бизнес
    15:46

    Европарламент одобрил кредит Украине на 90 млрд евро на 2026-2027 годы

    Другие страны
    15:32

    В Краснодарском крае РФ из-за стрельбы у техникума пострадали несколько человек

    В регионе
    15:30

    Добыча попутного газа в Азербайджане в 2025 году превысила 15,4 млрд кубометров

    Энергетика
    15:25

    Находящийся под домашним арестом Карапетян избран лидером партии "Сильная Армения"

    В регионе
    15:23

    Еврокомиссия представила план действий по защите от дронов

    Другие страны
    15:13
    Фото

    Президент Арабского парламента посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы

    Милли Меджлис
    15:12

    Цены на серебро повысились более чем на 6% - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    15:11

    Азербайджан в 2025 году сократил добычу конденсата

    Энергетика
    Лента новостей