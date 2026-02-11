Добыча попутного газа в Азербайджане в 2025 году превысила 15,4 млрд кубометров

Добыча попутного газа в Азербайджане в 2025 году составила 15 млрд 416,22 млн кубометров, что на 2,1% больше, чем в 2024 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из этого объема на долю товарного газа пришлось 4 млрд 22,57 млн кубометров (рост на 5,3%).

Доля попутного газа в общем объеме газодобычи в Азербайджане составила 30,3%, остальной объем - 35 млрд 499,53 млн кубометров, или 79,7% - пришлось на природный газ (рост на 0,5%).