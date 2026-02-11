Добыча попутного газа в Азербайджане в 2025 году превысила 15,4 млрд кубометров
Энергетика
- 11 февраля, 2026
- 15:30
Добыча попутного газа в Азербайджане в 2025 году составила 15 млрд 416,22 млн кубометров, что на 2,1% больше, чем в 2024 году.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из этого объема на долю товарного газа пришлось 4 млрд 22,57 млн кубометров (рост на 5,3%).
Доля попутного газа в общем объеме газодобычи в Азербайджане составила 30,3%, остальной объем - 35 млрд 499,53 млн кубометров, или 79,7% - пришлось на природный газ (рост на 0,5%).
Последние новости
15:56
Платите быстрее с Личным Кабинетом MilliönБизнес
15:46
Европарламент одобрил кредит Украине на 90 млрд евро на 2026-2027 годыДругие страны
15:32
В Краснодарском крае РФ из-за стрельбы у техникума пострадали несколько человекВ регионе
15:30
Добыча попутного газа в Азербайджане в 2025 году превысила 15,4 млрд кубометровЭнергетика
15:25
Находящийся под домашним арестом Карапетян избран лидером партии "Сильная Армения"В регионе
15:23
Еврокомиссия представила план действий по защите от дроновДругие страны
15:13
Фото
Президент Арабского парламента посетил Аллею почетного захоронения и Парк ПобедыМилли Меджлис
15:12
Цены на серебро повысились более чем на 6% - ОБНОВЛЕНОФинансы
15:11