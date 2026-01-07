В Турции задержаны 15 человек по делу о манипуляциях на Стамбульской фондовой бирже

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Турции в рамках расследования предполагаемых манипуляций на Стамбульской фондовой бирже задержаны 15 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, расследование началось после жалоб Совета по рынкам капитала, связанных с возможными манипуляциями на фондовом рынке через аккаунты в социальных сетях от имени одной из компаний.

    Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями полиции Стамбула в рамках этого расследования cегодня утром после технического и физического наблюдения начал операции по задержанию в Стамбуле, Анкаре, Газиантепе, Бурдуре, Айдыне и Адане. В ходе проведенной операции, охватившей шесть провинций и в Стамбуле, задержаны 15 подозреваемых.

    Подозреваемые доставлены в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Стамбула для допроса, который начнется позднее сегодня.

    Сообщается, что в рамках расследования выявлены признаки преступлений, связанных с "созданием организации для совершения преступлений" и "манипулированием рынком на основе информации".

    Türkiyədə səhm bazarında manipulyasiya iddiası ilə 15 nəfər saxlanılıb

