    В Азербайджане проводится мониторинг цен на сигареты

    Бизнес
    • 07 января, 2026
    • 10:14
    В Азербайджане проводится мониторинг цен на сигареты

    Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана проводит мониторинг потребительского рынка в связи с изменениями, наблюдаемыми в розничных ценах на сигареты и табачные изделия.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Госагентстве.

    Агентство напоминает, что хозяйствующие субъекты самостоятельно формируют цены на товары, включая сигареты, которые не входят в утвержденный Кабинетом министров "Перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством", исходя из рыночных принципов спроса и предложения.

    "Вместе с тем, Агентство проводит регулярные мониторинги для предотвращения необоснованных изменений цен на потребительском рынке, а также контроля за соблюдением требований законодательства о конкуренции при формировании цен. В случае выявления искусственного завышения цен на рынке или нарушения конкурентной среды, принимаются меры в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

    Отметим, что в последние дни наблюдается повышение цен на отдельные марки сигарет.

