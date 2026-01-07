В Гяндже 23-летний парень погиб от ножевого ранения

В Гяндже 23-летний парень получил смертельное ножевое ранение.

Как сообщает западное бюро Report, Замир Рзаев 2003 года рождения был убит в ходе конфликта.

В Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД заявили, что по подозрению в совершении преступления задержан 17-летний подросток.

По факту начато расследование.