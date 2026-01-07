Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Гяндже 23-летний парень погиб от ножевого ранения

    Происшествия
    • 07 января, 2026
    • 10:21
    В Гяндже 23-летний парень погиб от ножевого ранения

    В Гяндже 23-летний парень получил смертельное ножевое ранение.

    Как сообщает западное бюро Report, Замир Рзаев 2003 года рождения был убит в ходе конфликта.

    В Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД заявили, что по подозрению в совершении преступления задержан 17-летний подросток.

    По факту начато расследование.

    Гянджа ножевое ранение конфликт
    Gəncədə 23 yaşlı gənc bıçaqlanaraq öldürülüb, şübhəli şəxs tutulub

    Последние новости

    10:50

    МЧС обратилось к владельцам маломерных судов из-за туманной погоды

    Внутренняя политика
    10:50

    В Хырдалане мужчина лишился 1350 манатов из-за "социального эксперимента"

    Происшествия
    10:40

    На Тайване ведутся поиски пилота пропавшего с радаров F-16

    Другие страны
    10:29

    Завершено строительство нового административного здания ЦБА

    Финансы
    10:24

    Посол Азербайджана обсудил в МИД Саудовской Аравии двусторонние отношения

    Внешняя политика
    10:21

    В Гяндже 23-летний парень погиб от ножевого ранения

    Происшествия
    10:18

    В Турции задержаны 15 человек по делу о манипуляциях на Стамбульской фондовой бирже

    В регионе
    10:14

    В Азербайджане проводится мониторинг цен на сигареты

    Бизнес
    10:11

    Три авиарейса из Москвы не смогли приземлиться в Узбекистане из-за тумана

    В регионе
    Лента новостей