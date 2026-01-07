İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Gəncədə 23 yaşlı gənc bıçaqlanaraq öldürülüb, şübhəli şəxs tutulub

    Hadisə
    • 07 yanvar, 2026
    • 09:56
    Gəncə şəhərində 23 yaşlı gənc bıçaqlanaraq öldürülüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gəncə şəhər ərazisində mübahisə zəminində 2003-cü il təvəllüdlü Zamir Rzayev bıçaq zərbəsi ilə qətlə yetirilib.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan bildirilib ki, qətli törətməkdə şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini, 17 yaşlı şəxs saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

    Gəncə bıçaqlanma Daxili İşlər Nazirliyi

