Главу Южного переходного совета в Йемене обвинили в госизмене

Правительство Йемена обвинило председателя Южного переходного совета (ЮПС) Айдаруса аз-Зубайди в госизмене.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении президентского совета страны.

В документе отмечается, что он использовал южные провинции для совершения правонарушений против гражданского населения, "нанес ущерб политическому и экономическому положению Йеменской Республики, посягнул на Конституцию и конституционные органы власти, препятствовал усилиям государства по противодействию перевороту и мятежу, разжигал внутреннюю рознь".

По данным агентства Reuters, глава ЮПС скрылся в неизвестном направлении. По информации коалиции во главе с Саудовской Аравией, он не явился на рейс в Эр-Рияд на форум для обсуждения урегулирования конфликта на юге Йемена.