    Главу Южного переходного совета в Йемене обвинили в госизмене

    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 09:55
    Правительство Йемена обвинило председателя Южного переходного совета (ЮПС) Айдаруса аз-Зубайди в госизмене.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении президентского совета страны.

    В документе отмечается, что он использовал южные провинции для совершения правонарушений против гражданского населения, "нанес ущерб политическому и экономическому положению Йеменской Республики, посягнул на Конституцию и конституционные органы власти, препятствовал усилиям государства по противодействию перевороту и мятежу, разжигал внутреннюю рознь".

    По данным агентства Reuters, глава ЮПС скрылся в неизвестном направлении. По информации коалиции во главе с Саудовской Аравией, он не явился на рейс в Эр-Рияд на форум для обсуждения урегулирования конфликта на юге Йемена.

    Йемен госизмена Айдарус аз-Зубайди коалиция
    Yəməndə Cənubi Keçid Şurasının başçısı dövlətə xəyanətdə ittiham edilib

