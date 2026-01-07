Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по силам ЮПС в Йемене

    • 07 января, 2026
    • 08:50
    Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по силам Южного переходного совета (ЮПС) в провинции Эд-Дали на юго-востоке Йемена.

    Как передает Report, об этом сообщило саудовское агентство SPA.

    По словам официального представителя коалиции генерал-майора Турки аль-Малики, силы ЮПС покинули свои лагеря и были обнаружены в здании недалеко от лагеря Аль-Занд в провинции Эд-Дали, после чего по ним были нанесены "ограниченные превентивные удары".

    Он отметил, что действия коалиции были направлены на дезорганизацию сил сепаратистов и срыв попыток председателя ЮПС Айдаруса аз-Зубайди обострить конфликт.

    Кроме того, коалиция заявила, что аз-Зубайди скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщило агентство Reuters. По данным коалиции, он не явился на рейс, который должен был доставить его в Эр-Рияд для участия в форуме по обсуждению урегулирования конфликта на юге Йемена.

    Согласно информации, местонахождение главы сепаратистского движения в настоящее время остается неизвестным.

