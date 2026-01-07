Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərliyindəki koalisiya Yəməndə CKŞ qüvvələrinə zərbələr endirib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    • 07 yanvar, 2026
    • 08:57
    Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya Yəmənin cənub-şərqində yerləşən Əd-Dali vilayətində Cənub Keçid Şurasının (CKŞ) qüvvələrinə zərbələr endirib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə SPA məlumat yayıb.

    Koalisiyanın rəsmi nümayəndəsi general-mayor Turki əl-Maliki bildirib ki, öz düşərgələrini tərk edən CKŞ qüvvələri Əd-Dali vilayətində yerləşən Əl-Zənd düşərgəsinin yaxınlığındakı binada aşkar olunub və bundan sonra onlara "məhdud preventiv zərbələr" endirilib.

    Onun sözlərinə görə, koalisiyanın hərəkətləri separatçı qüvvələrin fəaliyyətini pozmaq və CKŞ sədri Aydarus əz-Zubaydinin münaqişəni gərginləşdirmək cəhdlərinin qarşısını almağa yönəlib.

    Bundan əlavə, koalisiya əz-Zubaydinin naməlum istiqamətə gizləndiyini açıqlayıb. Bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb. Koalisiyanın verdiyi məlumata görə, o, Yəmənin cənubundakı münaqişənin həlli ilə bağlı forumda iştirak etmək üçün onu Ər-Riyada aparmalı olan reysə gəlməyib.

    Məlumata görə, separatçı hərəkatın rəhbərinin hazırda olduğu yer hələ də naməlum olaraq qalır.

    Yəmən Səudiyyə Ərəbistanı CKŞ
