Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərliyindəki koalisiya Yəməndə CKŞ qüvvələrinə zərbələr endirib
- 07 yanvar, 2026
- 08:57
Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya Yəmənin cənub-şərqində yerləşən Əd-Dali vilayətində Cənub Keçid Şurasının (CKŞ) qüvvələrinə zərbələr endirib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə SPA məlumat yayıb.
Koalisiyanın rəsmi nümayəndəsi general-mayor Turki əl-Maliki bildirib ki, öz düşərgələrini tərk edən CKŞ qüvvələri Əd-Dali vilayətində yerləşən Əl-Zənd düşərgəsinin yaxınlığındakı binada aşkar olunub və bundan sonra onlara "məhdud preventiv zərbələr" endirilib.
Onun sözlərinə görə, koalisiyanın hərəkətləri separatçı qüvvələrin fəaliyyətini pozmaq və CKŞ sədri Aydarus əz-Zubaydinin münaqişəni gərginləşdirmək cəhdlərinin qarşısını almağa yönəlib.
Bundan əlavə, koalisiya əz-Zubaydinin naməlum istiqamətə gizləndiyini açıqlayıb. Bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb. Koalisiyanın verdiyi məlumata görə, o, Yəmənin cənubundakı münaqişənin həlli ilə bağlı forumda iştirak etmək üçün onu Ər-Riyada aparmalı olan reysə gəlməyib.
Məlumata görə, separatçı hərəkatın rəhbərinin hazırda olduğu yer hələ də naməlum olaraq qalır.