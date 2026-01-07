Завершено строительство нового административного здания ЦБА

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 07 января, 2026
    • 10:29
    Строительно-монтажные работы в новом административном здании Центрального банка Азербайджана (ЦБА) полностью завершены.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЦБА.

    Регулятор отметил, что о дате начала эксплуатации нового здания будет предоставлена дополнительная информация.

    Напомним, что новое административное здание ЦБА состоит из 37 этажей, его общая площадь составляет 68 тыс. квадратных метров, высота - 168 метров. Тендер на детальное проектирование и строительство здания был объявлен в 2020 году, а в 2021 году его победителем стала турецкая компания Tekfen İnşaat ve Tesisat, с которой был подписан контракт на сумму 218 млн евро.

    AMB-nin yeni inzibati binasında tikinti-quraşdırma işləri başa çatıb

