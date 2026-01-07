Завершено строительство нового административного здания ЦБА
Финансы
- 07 января, 2026
- 10:29
Строительно-монтажные работы в новом административном здании Центрального банка Азербайджана (ЦБА) полностью завершены.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЦБА.
Регулятор отметил, что о дате начала эксплуатации нового здания будет предоставлена дополнительная информация.
Напомним, что новое административное здание ЦБА состоит из 37 этажей, его общая площадь составляет 68 тыс. квадратных метров, высота - 168 метров. Тендер на детальное проектирование и строительство здания был объявлен в 2020 году, а в 2021 году его победителем стала турецкая компания Tekfen İnşaat ve Tesisat, с которой был подписан контракт на сумму 218 млн евро.
