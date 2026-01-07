İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    AMB-nin yeni inzibati binasında tikinti-quraşdırma işləri başa çatıb

    Maliyyə
    • 07 yanvar, 2026
    • 10:05
    AMB-nin yeni inzibati binasında tikinti-quraşdırma işləri başa çatıb

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) yeni inzibati binasında tikinti-quraşdırma işləri başa çatıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq AMB-dən bildirilib.

    Bildirilib ki, qurumun binada fəaliyyətə başlaması tarixinə dair ətraflı məlumat veriləcək.

    Xatırladaq ki, AMB-nin 37 mərtəbədən ibarət yeni inzibati binanın sahəsi 68 min kv.metr, hündürlüyü isə 168 metrdir. Binanın detallı layihələndirməsi və tikintisi üçün tender 2020-ci ildə elan edib. 2021-ci ildə isə Türkiyənin "Tekfen İnşaat və Təsisat" şirkəti tenderin qalibi olub və onunla 218 milyon avro dəyərində müqavilə imzalanıb.

