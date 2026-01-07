В Пензенской области при пожаре в частном доме погибли три человека

Три человека погибли при пожаре в частном доме в поселке Лунино Пензенской области, один мужчина был спасен.

Как передает Report, сообщили в региональном ГУМЧС РФ.

"Седьмого января в 01.37 поступило сообщение о пожаре на улице Садовой рабочего поселка Лунино. В результате пожара сгорел внутри по всей площади срубовой дом площадью 60 квадратных метров. Спасен мужчина 40 лет. В ходе проливки и разборки конструкций обнаружены погибшими 57-летняя женщина и двое мужчин 48, 38 лет", - сообщили в ведомстве.

В управлении добавили, что для тушения пожара привлекались три единицы техники и семь человек личного состава. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.