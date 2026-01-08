Минюст США разработал юридическое обоснование ареста Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила, что Министерство юстиции разработало новое юридическое заключение, обосновывающее операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Ожидается, что в заключении Минюста будет указано, что операция была законной, поскольку являлась частью правоохранительной деятельности.

Генеральный прокурор Пэм Бонди отметила, что законодатели смогут ознакомиться с документом в ближайшее время.

Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства.

Спустя два дня, 5 января, венесуэльский лидер с супругой предстали перед судом Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и добавил, что все еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы. Следующее заседание назначено на 17 марта.