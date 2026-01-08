Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 08 января, 2026
    • 08:24
    На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    4. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    8. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

    9. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    10. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

    11. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

    12. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга "Статистики";

    13. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    14. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    15. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.

    Лента новостей