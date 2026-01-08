İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    • 08 yanvar, 2026
    • 08:17
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    4. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    6. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

    7. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

    8. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

    9. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində;

    10. Qara Qarayev prospekti, "Qara Qarayev" metrostansiyasından "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində;

    11. Mikayıl Əliyev küçəsi, Neft Emalı Zavodunun yanından "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində (dairəyə qədər);

    12. Bakıxanov küçəsi, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən "Statistika" dairəsi istiqamətində;

    13. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    14. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    15. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    tıxac Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi avtomobil

    Son xəbərlər

    08:17
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    07:41

    İzmirdə 10 qanunsuz miqrant və üç insan alverçisi saxlanılıb

    Region
    07:12

    Netanyahu Negev səhrasında məskunlaşma sürətini artırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    06:36

    "Nyukasl" İngiltərə Premyer Liqası tarixində ən son qələbə qolunu vurub

    Futbol
    06:08

    KİV: İslamabad və Ər-Riyad JF-17 qırıcılarının alınması ilə bağlı müqaviləni müzakirə edirlər

    Digər ölkələr
    05:51

    Tramp tezliklə Petronu Ağ Evdə qəbul edəcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    05:24

    Alimlər insanların Ayı çirkləndirməyə başladığını aşkarlayıblar

    Elm və təhsil
    04:41

    Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsinə dair qanun layihəsinə "yaşıl işıq" yandırıb

    Digər ölkələr
    04:12

    Polşa ərazisində "Könüllülər koalisiyası" qüvvələrinin yerləşdirilməsinə razıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti