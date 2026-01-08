ABC4: При стрельбе в Солт-Лейк-Сити погибли два человека

Как минимум два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы в городе Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).

Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телеканала ABC.

По предварительной информации, стрельба была открыта на территории дома собраний американской религиозной ассоциации "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней" (обиходное название - мормоны).

Инцидент произошел во время похорон. В ходе церемонии возник конфликт, после чего началась стрельба, в результате которой погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Состояние троих госпитализированных оценивается как критическое.

Полиции пока не удалось задержать подозреваемого.