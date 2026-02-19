На XXV зимних Олимпийских играх сегодня пройдут соревнования по 8 видам спорта

На XXV зимних Олимпийских играх, организованных в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, сегодня пройдут соревнования по 8 видам спорта.

Как сообщает Report, состоятся состязания по бобслею, керлингу, фигурному катанию, фристайлу, хоккею, лыжному двоеборью, ски-альпинизму и скоростному бегу на коньках.

В медальном зачете соревнований Норвегия занимает первое место. Скандинавская страна на данный момент завоевала 33 награды (15 золотых, 8 серебряных, 10 бронзовых). Италия (9 золотых, 5 серебряных, 12 бронзовых) на втором месте, а США (7 золотых, 11 серебряных, 6 бронзовых) - на третьем.

Горнолыжница из Азербайджана Анастасия Папатома приняла участие в соревнованиях по слалому. По итогам двух попыток спортсменка с результатом 2:09:15 заняла 51-е место среди 95 участников.

Ранее азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев в короткой программе занял последнее место среди 29 спортсменов с результатом 63,63 балла и прекратил борьбу.

Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.