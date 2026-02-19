Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    На XXV зимних Олимпийских играх сегодня пройдут соревнования по 8 видам спорта

    Индивидуальные
    • 19 февраля, 2026
    • 11:19
    На XXV зимних Олимпийских играх сегодня пройдут соревнования по 8 видам спорта

    На XXV зимних Олимпийских играх, организованных в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, сегодня пройдут соревнования по 8 видам спорта.

    Как сообщает Report, состоятся состязания по бобслею, керлингу, фигурному катанию, фристайлу, хоккею, лыжному двоеборью, ски-альпинизму и скоростному бегу на коньках.

    В медальном зачете соревнований Норвегия занимает первое место. Скандинавская страна на данный момент завоевала 33 награды (15 золотых, 8 серебряных, 10 бронзовых). Италия (9 золотых, 5 серебряных, 12 бронзовых) на втором месте, а США (7 золотых, 11 серебряных, 6 бронзовых) - на третьем.

    Горнолыжница из Азербайджана Анастасия Папатома приняла участие в соревнованиях по слалому. По итогам двух попыток спортсменка с результатом 2:09:15 заняла 51-е место среди 95 участников.

    Ранее азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев в короткой программе занял последнее место среди 29 спортсменов с результатом 63,63 балла и прекратил борьбу.

    Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

    XXV Зимние Олимпийские игры Милан Кортина-д'Ампеццо Владимир Литвинцев
    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün 8 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək
    Ты - Король

    Последние новости

    11:19

    На XXV зимних Олимпийских играх сегодня пройдут соревнования по 8 видам спорта

    Индивидуальные
    11:19

    В Ростовской области РФ мужчина подорвал гранату при попытке его задержания

    В регионе
    11:11

    Экс-президент Южной Кореи приговорен к пожизненному тюремному заключению - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:02

    Германия сократила импорт сырой нефти из Азербайджана

    Энергетика
    10:59
    Фото

    В Баку обсудили архитектуру союзнического взаимодействия Азербайджана и Узбекистана

    Внешняя политика
    10:56

    В Азербайджане за год трудоустроены 5,8 тыс. лиц из уязвимой категории

    Социальная защита
    10:51

    Эльнара Ансари: Свыше 900 граждан из социально уязвимых групп получили услуги в Центре DOST

    Социальная защита
    10:43

    Аппарат омбудсмена выявил нарушения в интернатных гимназиях Сумгайыта

    Наука и образование
    10:37

    В Ширване на заводе "Азерсилах" произошла производственная авария

    Происшествия
    Лента новостей