    Бывший министр обороны Южной Кореи получил 30 лет за участие в мятеже

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 11:29
    Суд Южной Кореи приговорил бывшего министра обороны страны Ким Ён Хёна к 30 годам тюрьмы за участие в мятеже.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

    "Подсудимый Ким Ён Хён приговаривается к 30 годам тюремного заключения", - постановил суд.

    Суд признал его виновным в участии в мятеже, связанном с военным положением, которое бывший президент страны Юн Сок Ёль ввел в декабре 2024 года.

    Ранее в связи с данном уголовным делом экс-премьер Хан Док Су приговорен к 23-м годам, а бывший министр внутренних дел и безопасности Ли Сан Мин - к 7-ми годам тюремного заключения.

    Южная Корея мятеж уголовное дело Ким Ён Хён экс-министр обороны
    Cənubi Koreyanın keçmiş müdafiə naziri 30 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib
