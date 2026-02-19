Бывший министр обороны Южной Кореи получил 30 лет за участие в мятеже
Другие страны
- 19 февраля, 2026
- 11:29
Суд Южной Кореи приговорил бывшего министра обороны страны Ким Ён Хёна к 30 годам тюрьмы за участие в мятеже.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.
"Подсудимый Ким Ён Хён приговаривается к 30 годам тюремного заключения", - постановил суд.
Суд признал его виновным в участии в мятеже, связанном с военным положением, которое бывший президент страны Юн Сок Ёль ввел в декабре 2024 года.
Ранее в связи с данном уголовным делом экс-премьер Хан Док Су приговорен к 23-м годам, а бывший министр внутренних дел и безопасности Ли Сан Мин - к 7-ми годам тюремного заключения.
