Экс-премьер Южной Кореи приговорен к 23 годам тюремного заключения

Бывший премьер Южной Кореи Хан Док Су приговорен к 23-м годам тюремного заключения "за ключевую роль в восстании, выразившуюся в пособничестве кратковременному введению военного положения" экс-президентом Юн Сок Ёлем.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Центральный районный суд Сеула вынес приговор, в котором подтвердил, что объявление военного положения 3 декабря 2024 года является восстанием.

Хан Док Су обвиняется в участии в мятеже в качестве лица, выполнявшего важные задачи. Согласно материалам дела, в день введения военного положения экс-премьер предложил бывшему президенту созвать заседание Государственного совета и обзванивал некоторых членов кабинета с просьбой "быстро прийти".

В специальной прокуратуре считают, что своими действиями экс-премьер пытался придать процедуре введения военного положения формальную законность, и потребовала для него 15 лет тюрьмы. Команда специального прокурора попросила суд учесть огромный ущерб, нанесенный государству и народу, а также отказ экс-премьера от сотрудничества со следствием.