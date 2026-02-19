İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Cənubi Koreyanın keçmiş müdafiə naziri 30 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 11:41
    Cənubi Koreya məhkəməsi sabiq müdafiə naziri Kim Yon Hyonu qiyamda iştirakına görə 30 il müddətinə həbs cəzasına məhkum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi məlumat yayıb.

    Məhkəmə onu ölkənin eks-prezidenti Yun Sok Yolun 2024-cü ilin dekabrında elan etdiyi hərbi vəziyyətlə bağlı qiyamda iştirakda təqsirli bilib.

    Bundan əvvəl sözügedən cinayət işi ilə əlaqədar keçmiş baş nazir Han Dok Su 23 il, sabiq daxili işlər və təhlükəsizlik naziri Li San Min isə 7 il azadlıqdan məhrum edilib.

    Cənubi Koreya Həbs
    Бывший министр обороны Южной Кореи получил 30 лет за участие в мятеже

