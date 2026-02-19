Экс-президент Южной Кореи приговорен к пожизненному тюремному заключению - ОБНОВЛЕНО

Суд Южной Кореи приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к пожизненному тюремному заключению по обвинению в руководстве мятежом в связи с введением в стране чрезвычайного военного положения в декабре 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

10:56

В Южной Корее суд признал экс-президента страны Юн Сок Ёля виновным по делу о мятеже.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

"Центральный районный суд Сеула вынес вердикт по делу о мятеже, заявив, что экс-президент стремился парализовать работу Национального собрания, направив войска на территорию парламента после объявления военного положения. Суд должен вынести приговор после рекомендации специальных прокуроров о применении смертной казни", - отмечает агентство.

Отметим, что экс-президент обвинялся в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами с целью организации беспорядков с целью подрыва Конституции путем незаконного объявления военного положения в отсутствие войны или эквивалентного чрезвычайного положения в стране.

Ранее в связи с данном уголовным делом экс-премьер Хан Док Су приговорен к 23-м годам, а бывший министр внутренних дел и безопасности Ли Сан Мин - к 7-ми годам тюремного заключения.