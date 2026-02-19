Cənubi Koreyanın sabiq prezidenti ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib - YENİLƏNİB
Digər ölkələr
- 19 fevral, 2026
- 11:14
Cənubi Koreya məhkəməsi sabiq prezident Yun Sok Yolu ömürlük həbs cəzasına məhkum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi məlumat yayıb.
Cənubi Koreya məhkəməsi sabiq prezident Yun Sok Yolu qiyamla bağlı iş üzrə təqsirli bilib.
Cənubi Koreya məhkəməsi sabiq prezident Yun Sok Yolu qiyamla bağlı iş üzrə təqsirli bilib.
"Seul Mərkəzi Rayon Məhkəməsinin qiyam işi üzrə hökm çıxarıb və bildirib ki, sabiq prezident hərbi vəziyyət elan etdikdən sonra qoşunları parlament ərazisinə göndərərək onun fəaliyyətini iflic etməyə çalışıb. Məhkəmə xüsusi prokurorların ölüm cəzasının tətbiqi ilə bağlı tövsiyəsindən sonra hökm çıxarmalıdır", - agentlik qeyd edir.
