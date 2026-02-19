İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Cənubi Koreyanın sabiq prezidenti ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 11:14
    Cənubi Koreya məhkəməsi sabiq prezident Yun Sok Yolu ömürlük həbs cəzasına məhkum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi məlumat yayıb.

    Cənubi Koreya məhkəməsi sabiq prezident Yun Sok Yolu qiyamla bağlı iş üzrə təqsirli bilib.

    "Seul Mərkəzi Rayon Məhkəməsinin qiyam işi üzrə hökm çıxarıb və bildirib ki, sabiq prezident hərbi vəziyyət elan etdikdən sonra qoşunları parlament ərazisinə göndərərək onun fəaliyyətini iflic etməyə çalışıb. Məhkəmə xüsusi prokurorların ölüm cəzasının tətbiqi ilə bağlı tövsiyəsindən sonra hökm çıxarmalıdır", - agentlik qeyd edir.

    Экс-президент Южной Кореи приговорен к пожизненному тюремному заключению - ОБНОВЛЕНО
    Former South Korean president sentenced to life imprisonment

