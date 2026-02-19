В Баку обсудили архитектуру союзнического взаимодействия Азербайджана и Узбекистана

В посольстве Узбекистан в Баку состоялся круглый стол на тему "Узбекистан - Азербайджан: архитектура союзнического взаимодействия".

Как сообщает Report, эксперты из Узбекистана и Азербайджана рассмотрели вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в экономике и в других сферах, развитие образовательных и культурно-гуманитарных связей, дальнейшее усиление союзнического взаимодействия.

Заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований Узбекистана Акрамжон Неъматов отметил, что стороны планируют реализацию ряда совместных инициатив.

"У нас есть планы провести зеленый коридор через Каспий, реализовать проекты в рамках Шелкового пути, развивать транспортно-логистическую взаимосвязанность. Нам важно создать общую платформу для обеспечения безопасности наших проектов и сформировать центр совместной устойчивости и кибербезопасности", - подчеркнул он.

В мероприятии также принял участие посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, который отметил, что за последние годы отношения между Баку и Ташкентом вышли на качественно новый уровень по самым различным направлениям.

"Тесный контакт между Азербайджаном и Узбекистаном сегодня налажен на всех уровнях, в том числе и на высшем", - сказал дипломат, добавив, что подобная динамика стала возможной благодаря постоянным контактам лидеров двух стран - президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.