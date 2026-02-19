Азербайджанские спортсмены завоевали две медали на Кубке тюркских государств по лыжному спорту

Представители Азербайджана завоевали две медали на Кубке тюркских государств по лыжному спорту.

Как сообщает Report, соревнования проводились при поддержке Организации тюркских государств (ОТГ) и по совместной инициативе Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств.

На турнире на горнолыжном курорте Улудаг были определены медалисты в гигантском слаломе.

В возрастной категории 26-45 лет первое место среди девушек заняла Наталья Лапшина (Казахстан), второе – Эльвира Закараева (Азербайджан), а третье – Бусе Терим (Турция).

Среди юношей первое место занял Джейхун Баламетов (Азербайджан), второе – Метехан Ташдемир (Турция), а третье – Талип Гюлле (Турция).