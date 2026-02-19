Азербайджанские спортсмены завоевали две медали на Кубке тюркских государств по лыжному спорту
Индивидуальные
- 19 февраля, 2026
- 11:38
Представители Азербайджана завоевали две медали на Кубке тюркских государств по лыжному спорту.
Как сообщает Report, соревнования проводились при поддержке Организации тюркских государств (ОТГ) и по совместной инициативе Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств.
На турнире на горнолыжном курорте Улудаг были определены медалисты в гигантском слаломе.
В возрастной категории 26-45 лет первое место среди девушек заняла Наталья Лапшина (Казахстан), второе – Эльвира Закараева (Азербайджан), а третье – Бусе Терим (Турция).
Среди юношей первое место занял Джейхун Баламетов (Азербайджан), второе – Метехан Ташдемир (Турция), а третье – Талип Гюлле (Турция).
