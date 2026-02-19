Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Индивидуальные
    • 19 февраля, 2026
    • 11:38
    Азербайджанские спортсмены завоевали две медали на Кубке тюркских государств по лыжному спорту

    Представители Азербайджана завоевали две медали на Кубке тюркских государств по лыжному спорту.

    Как сообщает Report, соревнования проводились при поддержке Организации тюркских государств (ОТГ) и по совместной инициативе Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств.

    На турнире на горнолыжном курорте Улудаг были определены медалисты в гигантском слаломе.

    В возрастной категории 26-45 лет первое место среди девушек заняла Наталья Лапшина (Казахстан), второе – Эльвира Закараева (Азербайджан), а третье – Бусе Терим (Турция).

    Среди юношей первое место занял Джейхун Баламетов (Азербайджан), второе – Метехан Ташдемир (Турция), а третье – Талип Гюлле (Турция).

    Azərbaycan təmsilçiləri Türk Dövlətlərinin Xizək Kubokunda iki medal qazanıblar
    Azerbaijan wins two medals at Turkic Ski Cup
