    ГФСЗ завтра завершит выплату пенсий с надбавкой

    Экономика
    • 19 февраля, 2026
    • 11:38
    ГФСЗ завтра завершит выплату пенсий с надбавкой

    Государственный фонд социальной защиты планирует завтра завершить выплату пенсий за февраль.

    Об этом сообщили Report в фонде.

    Отмечается, что 20 февраля выплаты будут произведены также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

    Все виды пенсий, назначенные до 1 января 2026 года, увеличены путем индексации на 9,3% с начала года.

    Пенсии за февраль будут выплачены вместе с надбавкой. К пенсии за февраль будет добавлена надбавка за январь, рассчитанная с учетом индексации.

    Лента новостей