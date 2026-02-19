ГФСЗ завтра завершит выплату пенсий с надбавкой
Экономика
- 19 февраля, 2026
- 11:38
Государственный фонд социальной защиты планирует завтра завершить выплату пенсий за февраль.
Об этом сообщили Report в фонде.
Отмечается, что 20 февраля выплаты будут произведены также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.
Все виды пенсий, назначенные до 1 января 2026 года, увеличены путем индексации на 9,3% с начала года.
Пенсии за февраль будут выплачены вместе с надбавкой. К пенсии за февраль будет добавлена надбавка за январь, рассчитанная с учетом индексации.
