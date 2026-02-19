Германия сократила импорт сырой нефти из Азербайджана

В январе текущего года Азербайджан экспортировал в Германию 91 294,06 тонны сырой нефти на сумму $43 млн 249,21 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно в 4,5 раза и в 5,2 раза меньше, чем в январе 2025 года.

Доля сырой нефти, экспортируемой в Германию, в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана составила 3,45%.