    Германия сократила импорт сырой нефти из Азербайджана

    Энергетика
    • 19 февраля, 2026
    • 11:02
    В январе текущего года Азербайджан экспортировал в Германию 91 294,06 тонны сырой нефти на сумму $43 млн 249,21 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно в 4,5 раза и в 5,2 раза меньше, чем в январе 2025 года.

    Доля сырой нефти, экспортируемой в Германию, в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана составила 3,45%.

    Almaniya Azərbaycandan xam neft alışını azaldıb
    Germany's oil imports from Azerbaijan plummet
    Лента новостей