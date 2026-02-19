Германия сократила импорт сырой нефти из Азербайджана
Энергетика
- 19 февраля, 2026
- 11:02
В январе текущего года Азербайджан экспортировал в Германию 91 294,06 тонны сырой нефти на сумму $43 млн 249,21 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно в 4,5 раза и в 5,2 раза меньше, чем в январе 2025 года.
Доля сырой нефти, экспортируемой в Германию, в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана составила 3,45%.
Последние новости
11:19
На XXV зимних Олимпийских играх сегодня пройдут соревнования по 8 видам спортаИндивидуальные
11:19
В Ростовской области РФ мужчина подорвал гранату при попытке его задержанияВ регионе
11:11
Экс-президент Южной Кореи приговорен к пожизненному тюремному заключению - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:02
Германия сократила импорт сырой нефти из АзербайджанаЭнергетика
10:59
Фото
В Баку обсудили архитектуру союзнического взаимодействия Азербайджана и УзбекистанаВнешняя политика
10:56
В Азербайджане за год трудоустроены 5,8 тыс. лиц из уязвимой категорииСоциальная защита
10:51
Эльнара Ансари: Свыше 900 граждан из социально уязвимых групп получили услуги в Центре DOSTСоциальная защита
10:43
Аппарат омбудсмена выявил нарушения в интернатных гимназиях СумгайытаНаука и образование
10:37