İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Almaniya Azərbaycandan xam neft alışını azaldıb

    Energetika
    • 19 fevral, 2026
    • 10:55
    Almaniya Azərbaycandan xam neft alışını azaldıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Almaniyaya 91 min 294,06 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 43 milyon 249,21 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2025-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 4,5 dəfə, dəyəri isə 5,2 dəfə azdır.

    Almaniyaya ixrac edilən xam neftin Azərbaycanın ümumi neft ixracında payı 3,45 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar ayında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan dəyəri 1 milyard 238 milyon 082,05 min ABŞ dolları olan 2 milyon 642 min 930,94 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat ayında Azərbaycan xarici ölkələrlə 3 milyard 538 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 2 milyard 236 milyon ABŞ dolları ixracın, 1 milyard 302 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

    Azərbaycan Almaniya xam neft ixracı
    Германия сократила импорт сырой нефти из Азербайджана
    Germany's oil imports from Azerbaijan plummet

    Son xəbərlər

    11:32
    Foto

    Leyla Əliyeva Tiranada uşaq evi və xəstəxana mərkəzini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    11:32
    Foto

    SOCAR və "Gran Tierra Energy Inc." arasında saziş mzalanıb

    Energetika
    11:26

    "AFB Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    11:26

    Çingiz Qənizadə: Şəxsimə böhtan atdığına görə Paris məhkəməsi Qənimət Zahidovu cərimə edib

    Hadisə
    11:17

    Azərbaycanda sabah pensiyalar tam ödəniləcək

    İqtisadiyyat
    11:16

    Cüdo məşqçiləri üçün maarifləndirici seminar təşkil olunub

    Fərdi
    11:14

    Cənubi Koreyanın sabiq prezidenti ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:12
    Foto

    Bakıda Azərbaycan və Özbəkistanın müttəfiqlik fəaliyyəti müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    11:06

    Azərbaycan təmsilçiləri Türk Dövlətlərinin Xizək Kubokunda iki medal qazanıblar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti