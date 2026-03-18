Ərəb və İslam ölkələrinin XİN rəhbərləri bölgədəki vəziyyəti müzakirə edəcəklər
Digər ölkələr
- 18 mart, 2026
- 08:18
Ərəb və İslam ölkələrinin xarici işlər nazirləri bölgədəki vəziyyəti müzakirə etmək üçün martın 18-də Ər-Riyadda görüşəcəklər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanı Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verib.
"Martın 18-də Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda ərəb və İslam ölkələrinin xarici işlər nazirləri arasında danışıqlar keçiriləcək. Tərəflər Yaxın Şərqdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün hərəkətlərinin əlaqələndirilməsini müzakirə etməyi planlaşdırırlar", - Səudiyyə Ərəbistanı XİN-in mətbuata açıqlamasında bildirilib.
Məsləhətləşmələrdə hansı ölkələrin iştirak edəcəyi ilə bağlı hələlik heç bir məlumat verilməyib.
Son xəbərlər
