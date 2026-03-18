Главы МИД арабских и исламских стран соберутся в Эр-Рияде для обсуждения ситуации в регионе

18 марта в Эр-Рияде состоится встреча министров иностранных дел арабских и исламских стран, посвященная ситуации в регионе.

Как сообщает Report, об этом сообщил МИД Саудовской Аравии.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудят координацию совместных действий в целях укрепления безопасности на Ближнем Востоке.

Во внешнеполитическом ведомстве Саудовской Аравии отметили, что информация о конкретном составе участников консультаций пока не раскрывается.