Vaşinqton və Tokio birgə neft ehtiyatları yaradır
- 18 mart, 2026
- 08:43
ABŞ və Yaponiya hökumətləri birgə neft ehtiyatlarının yaradılması ilə bağlı danışıqlar aparırlar.
"Report"un Yaponiyanın "Yomiuri" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, müvafiq razılaşma martın 19-da Vaşinqtonda Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiçi ilə ABŞ prezidenti Donald Tramp arasında keçiriləcək görüş zamanı elan edilə bilər.
Nəşrin məlumatına görə, layihənin Tokionun əvvəllər ABŞ iqtisadiyyatına vəd etdiyi 550 milyard dollarlıq investisiyanın bir hissəsi kimi həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Birgə neft ehtiyatlarının yaradılmasına Yaponiyanın investisiyasının konkret məbləği sonrakı məsləhətləşmələr zamanı müəyyən ediləcək.
Yaponiyada yaradılacaq ehtiyatlar Alyaska yataqlarından neft idxal etməklə artırıla bilər. Tokio isə ümid edir ki, bu, regionda davam edən böhran fonunda Yaxın Şərq tədarükündən asılılığı azaldacaq.
Hazırda Yaponiya neftinin 90%-dən çoxunu Yaxın Şərqdən alır, ABŞ isə yalnız 1,9%-ni təşkil edir.
Qeyd olunur ki, 16 martda Yaponiya ABŞ və İsrailin İrana hücumları nəticəsində yaranan tədarük fasilələri fonunda milli strateji neft ehtiyatlarını bazara qismən çıxarmağa başlayıb. Hərrac üçün planlaşdırılan həcmlər ölkənin 45 günlük daxili ehtiyaclarını ödəmək üçün kifayətdir.
Bu neft topdansatış şirkətlərə İrana hücumlardan əvvəl mövcud olan qiymətlərə yaxın qiymətlərlə satılacaq. Ümumilikdə, Yaponiyanın strateji neft ehtiyatları təxminən səkkiz aylıq daxili istehlakı ödəmək üçün nəzərdə tutulub.