Вашингтон и Токио обсуждают создание совместных нефтяных резервов

Власти США и Японии ведут переговоры о создании совместных резервов нефти на территории Японии, которые предполагается пополнять за счет поставок с американских месторождений.

Как сообщает Report со ссылкой на японскую газету Yomiuri, о соответствующей договоренности может быть объявлено 19 марта в Вашингтоне в ходе встречи премьер-министра Японии Санаэ Такаити с президентом США Дональдом Трампом.

По данным издания, проект планируется реализовать в рамках ранее обещанных Токио инвестиций в экономику США в объеме 550 млрд долларов. Конкретный размер японских вложений в создание совместных нефтяных резервов будет определен в ходе дальнейших консультаций.

Согласно изданию Yomiuri, резервы могут формироваться за счет импорта нефти с месторождений на Аляске. В Токио рассчитывают, что это позволит снизить зависимость от ближневосточных поставок на фоне продолжающегося кризиса в регионе. В настоящее время более 90% нефти Япония получает с Ближнего Востока, тогда как доля поставок из США составляет лишь 1,9%.

Отмечается, что 16 марта Япония приступила к частичному выводу на рынок национальных стратегических запасов нефти на фоне перебоев с поставками, вызванных ударами США и Израиля по Ирану. На торги планируется выставить объемы, способные покрыть внутренние потребности страны в течение 45 дней.

Эта нефть будет реализована оптовым компаниям по ценам, близким к уровню, существовавшему до начала ударов по Ирану. В целом стратегические нефтяные запасы Японии рассчитаны примерно на восемь месяцев внутреннего потребления.