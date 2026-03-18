Premyer Liqanın XXV turu bu gün başlayır: "Şamaxı" "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edəcək
- 18 mart, 2026
- 09:00
Misli Premyer Liqasının XXV turuna bu gün start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, günün yeganə matçında "Şamaxı" "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edəcək.
Oyun Şamaxı şəhər stadionunda, saat 15:00-da start götürəcək.
Qarşılaşmanın baş hakimi İnqilab Məmmədov olacaq. Naxçıvan klubu 36 xalla beşinci, meydan sahibləri 30 xalla səkkizinci pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, tura martın 20-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
09:53
Dani Danon: İranda ölkənin kursunu dəyişməyə qadir liderlər varDigər ölkələr
09:49
Azərbaycanda bayram günlərində banklar və "Azərpoçt" fəaliyyət göstərəcəkMaliyyə
09:48
Azərbaycanın 16 yeniyetmə qız cüdoçusu Türingiya Kubokunda iştirak edəcəkFərdi
09:44
Qırğızıstan Milli Bankının sədri istefa veribRegion
09:36
Foto
Video
Azərbaycandan İrana növbəti humanitar yardım yola salınıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
09:34
Azərbaycan nefti 1 %-ə yaxın ucuzlaşıbEnergetika
09:33
Xaçmazda maşın piyadanı vuraraq öldürübHadisə
09:31
Şimali Baltik Səkkizliyi ölkələrinin XİN nümayəndələri Ermənistandan Azərbaycana yollanıblarXarici siyasət
09:24