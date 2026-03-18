İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.03.2026)

    Maliyyə
    • 18 mart, 2026
    • 09:00
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    100,93

    - 2,11

    40,08

    Neft WTI (dollar/barel)

    92,95

    - 3,12

    35,53

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 987,80

    - 43,60

    646,70

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 993,26

    46,85

    - 1 070,03

    S&P 500

    6 716,09

    16,71

    - 129,41

    Nasdaq

    22 479,53

    105,35

    - 762,46

    Nikkei

    55 101,88

    1 173,10

    4 762,40

    Dax

    23 730,92

    166,91

    - 759,49

    FTSE 100

    10 403,60

    85,91

    472,22

    CAC 40 INDEX

    7 974,49

    38,52

    - 175,01

    Shanghai Composite

    4 052,16

    -30,87

    83,32

    Bist 100

    13 217,60

    260,88

    1 956,08

    RTS

    1 097,45

    - 11,70

    -16,68

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1541

    0,0046

    - 0,0204

    USD/GBP

    1,3364

    0,0058

    - 0,0109

    JPY/USD

    158,7900

    - 0,5000

    2,3400

    RUB/USD

    82,4180

    0,9315

    3,6680

    TRY/USD

    44,2160

    0,0209

    1,2598

    CNY/USD

    6,8808

    - 0,0034

    - 0,1082
    Birja indeksləri Əmtəə bazarı Valyuta bazarı
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.03.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (18.03.2026)

