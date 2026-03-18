Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.03.2026)
Maliyyə
- 18 mart, 2026
- 09:00
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
100,93
|
- 2,11
|
40,08
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
92,95
|
- 3,12
|
35,53
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 987,80
|
- 43,60
|
646,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 993,26
|
46,85
|
- 1 070,03
|
S&P 500
|
6 716,09
|
16,71
|
- 129,41
|
Nasdaq
|
22 479,53
|
105,35
|
- 762,46
|
Nikkei
|
55 101,88
|
1 173,10
|
4 762,40
|
Dax
|
23 730,92
|
166,91
|
- 759,49
|
FTSE 100
|
10 403,60
|
85,91
|
472,22
|
CAC 40 INDEX
|
7 974,49
|
38,52
|
- 175,01
|
Shanghai Composite
|
4 052,16
|
-30,87
|
83,32
|
Bist 100
|
13 217,60
|
260,88
|
1 956,08
|
RTS
|
1 097,45
|
- 11,70
|
-16,68
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1541
|
0,0046
|
- 0,0204
|
USD/GBP
|
1,3364
|
0,0058
|
- 0,0109
|
JPY/USD
|
158,7900
|
- 0,5000
|
2,3400
|
RUB/USD
|
82,4180
|
0,9315
|
3,6680
|
TRY/USD
|
44,2160
|
0,0209
|
1,2598
|
CNY/USD
|
6,8808
|
- 0,0034
|
- 0,1082
