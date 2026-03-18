ABŞ-də hərbi bazada atışma baş verib, ölən var
- 18 mart, 2026
- 08:00
ABŞ-nin Nyu-Meksiko ştatındakı Holloman Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus bazada baş verən atışma nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb.
"Report"un "Associated Press"ə istinadən verdiyi məlumata görə, hadisə yerli vaxtla təxminən saat 17:30-da qeydə alınıb.
Qeyd olunub ki, yaralı şəxs lazımi tibbi yardım göstərilir, hazırda hərbi obyekt daxilində heç bir təhlükə yoxdur.
Atışmada iştirak edənlərin şəxsiyyəti, eləcə də hadisənin səbəbləri barədə hələlik məlumat açıqlanmayıb.
08:18
Ərəb və İslam ölkələrinin XİN rəhbərləri bölgədəki vəziyyəti müzakirə edəcəklər
08:00
ABŞ-də hərbi bazada atışma baş verib, ölən var
07:46
İran BƏƏ-dəki Əl-Minhad hava bazasına raket zərbəsi endirib
07:11
2024-cü ildə 4,9 milyon uşaq beş yaşına çatmadan ölüb
06:39
Buşehr AES-in ərazisinə mərmi düşüb
06:12
Binəqədidə güclü yanğın tam söndürülüb - YENİLƏNİB-4
05:53
Dövlət Departamenti: Bütün səfirliklər İrandan gələn potensial təhdidlərə hazır olmalıdırlar
05:48
Yeni Zelandiya miqrasiya qaydalarını sərtləşdirir
05:17