AMB "Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti"nin vəzifəli şəxsini cərimə edib
Maliyyə
- 18 mart, 2026
- 17:14
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC-nin vəzifəli şəxsinin inzibati məsuliyyətə cəlb edib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər veerir.
Məlumata görə, məsafədən aparılan nəzarət tədbirləri çərçivəsində "İnvestisiya şirkətləri və banklar tərəfindən investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsi Qaydası"nın müvafiq tələblərinin pozulması aşkarlanıb. Nəticədə, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 416.0.1-ci maddəsinə əsasən "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti"nin vəzifəli şəxsi 600 manat cərimə edilib.
Sözügedən nöqsan və çatışmazlıqların şirkətin kapital adekvatlığına və maliyyə dayanıqlığına təsir etmədiyi müəyyənləşdirilib.
