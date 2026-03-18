İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanda iki ayda tikinti işlərinin 77 %-dən çoxu inşa, yenidənqurma və bərpa olub

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda tikinti müəssisələrinin (fərdi sahibkarlar da daxil olmaqla) yerinə yetirdiyi işlərin 77,2 %-ni inşa, yenidənqurma və bərpa işləri təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, ümumi işlərin 9,2 %-ni əsaslı təmir, 8,1 %-ni cari təmir, 5,5 %-ni isə digər tikinti işləri təşkil edib.

    Eyni zamanda, inşaat işlərinin 88,2 %-ni özəl sektorun payına düşüb.

    Dövlət Statistika Komitəsi Tikinti işləri

