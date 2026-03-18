Azərbaycanda iki ayda tikinti işlərinin 77 %-dən çoxu inşa, yenidənqurma və bərpa olub
Biznes
- 18 mart, 2026
- 17:16
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda tikinti müəssisələrinin (fərdi sahibkarlar da daxil olmaqla) yerinə yetirdiyi işlərin 77,2 %-ni inşa, yenidənqurma və bərpa işləri təşkil edib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, ümumi işlərin 9,2 %-ni əsaslı təmir, 8,1 %-ni cari təmir, 5,5 %-ni isə digər tikinti işləri təşkil edib.
Eyni zamanda, inşaat işlərinin 88,2 %-ni özəl sektorun payına düşüb.
