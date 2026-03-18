    Mirbağır İsayev: Bölgələrdə futbol məntəqələrinin sayı artırılmalıdır

    UEFA-nın Elit Məşq Layihəsinin əsas məqsədlərindən biri bölgələrdə futbol məntəqələrinin sayını artırmaqdır.

    Bunu "Report"a açıqlamasında UEFA-nın Elit Məşq Layihəsinə yeni rəhbər təyin olunan Mirbağır İsayev deyib.

    Təcrübəli mütəxəssis planlarından danışıb:

    "UEFA-nın Elit Məşq Layihəsində daha əvvəllər də işləmişəm, bu, mənə yad sahə deyil. Daha əvvəl rəhbərliklə, baş katiblərlə danışanda bu layihə barədə qeyd etmişdim ki, ilk növbədə regionlara üstünlük verilməlidir. Klublardakı uşaqların, əlbəttə ki, hamısı bizim üçün maraqlıdır. Amma bu gün bölgələrdə, xüsusilə klubların olmadığı yerlərdə uşaqların sayı daha çoxdur və əsas diqqət də ora yönəlməlidir. İnanmıram ki, bölgələrdə istedadlı uşaqlar olmasın. Sadəcə, həmin uşaqları üzə çıxarmaq, şərait yaratmaq və itkinin qarşısını almaq lazımdır. Elə olmasın ki, 15 yaşında istedadlı uşaqlar futbolu buraxsınlar".

    M.İsayev bu istiqamətdə konkret addımların vacibliyini də vurğulayıb:

    "Bunun üçün regionlarda futbol məntəqələrinin sayı artırılmalıdır. Gəncə, Mingəçevir, Ağsu, Sumqayıt, Qax, Zaqatala və digər yerlərdə. Biz klublarda çıxış edən futbolçuları elit məşqə dəvət etməyəcəyik. Hansı ki, kənarda ödənişli əsaslarla məşqlərə qatılan istedadlı uşaqları özümüzə cəlb etmək istəyirik. Ötən gün AFFA-da məşqçilərlə görüşümüz oldu. Orada ilk düşüncəmiz o oldu ki, bölgələrdən yığılan uşaqlardan aşağı yaş qrupundan ibarət milli komanda yaradaq. Yəni gələcəyin millisini bölgələrdən seçək və bunu formalaşdıraq".

    Qeyd edək ki, Mirbağır İsayev 1994-1999-cı illərdə Azərbaycan millisinin heyətində 10 oyun keçirib, 1 qol vurub.

