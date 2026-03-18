На авиабазе США в Нью-Мексико произошла стрельба, есть погибший
Другие страны
- 18 марта, 2026
- 06:54
На авиабазе Холломан Военно-воздушных сил США в штате Нью-Мексико произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще один получил ранения.
Как передает Report со ссылкой на Associated Press, инцидент был зафиксирован около 17:30 по местному времени.
Согласно информации, раненому оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время угрозы на территории военного объекта нет.
Данные о личностях участников происшествия, а также причины инцидента пока не раскрываются.
Последние новости
Фото
Видео
