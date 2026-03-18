    Azərbaycanda neft məhsullarının istehsal həcmi açıqlanıb

    Energetika
    • 18 mart, 2026
    • 17:25
    Azərbaycanda neft məhsullarının istehsal həcmi açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 383,2 min ton dizel yanacağı istehsal edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2025-ci ilin yanvar-fevral aylarının göstəriciləri ilə müqayisədə 16,2 % azdır.

    Ümumilikdə, hesabat dövründə Azərbaycanda neft məhsullarının istehsalı sahəsində istehsalın ümumi dəyəri 824,5 milyon manat olmaqla, əvvəlki ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə 18,4 % azalıb.

    Ötən iki ay ərzində Azərbaycanda 9,8 min ton mazut istehsal edilib. Bu göstərici 2025-ci il ilin ilk iki ayı ilə müqayisədə 70,4 % azdır.

    Ötən ay ərzində Azərbaycanda 233,6 min ton həcmində avtomobil benzini istehsal edilib ki, bu göstərici də ötən ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə 8,8 % azdır.

    Hesabat dövründə 5,2 min ton sürtkü yağları, 24,8 min ton neft bitumu istehsal edilib. Ötən ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə Azərbaycanda sürtkü yağlarının istehsalı 16,1 %, neft bitumunun istehsalı isə 15,9 % azalıb.

    Həmçinin, hesabat dövründə ölkədə 31,3 min ton maye qazlar, 94,6 min ton ağ neft, 41,6 min ton neft koksu istehsal edilib. Son bir ildə Azərbaycanda neft koksunun istehsalı 9,8 % artıb, ağ neftin istehsalı 21,1 %, maye qazların istehsalı isə 21,4 % azalıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Heydər Əliyev adınna Neft Emalı Zavodu regionumuzun yeganə neft emalı müəssisəsi olaraq, Azərbaycanın Ai-92, dizel və təyyarə yanacağı kimi yanacaq məhsulları ilə təmin etməklə yanaşı, SOCAR-ın Azərbaycandakı neft-kimya müəssisələrini də xammal ilə təchiz edir. Zavodda istehsal edilən məhsulun bir qismi isə ixrac olunur. NEZ-in istehsal gücünün artırılması, ölkənin "Avro-5" standartına uyğun olan yüksək keyfiyyətli yanacaqla təmin edilməsi, "Azərikimya" İB-nin sabit xammal təchizatı və neft məhsullarının ixrac potensialının yüksəldilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən modernizasiya və yenidənqurma işləri ölkə sənayesi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    Neft məhsulları Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)

    Son xəbərlər

    17:25

    Azərbaycanda neft məhsullarının istehsal həcmi açıqlanıb

    Energetika
    17:17

    Azərbaycanın humanist addımları: təşəbbüskarlıq, insani yardım, təxliyə - ŞƏRH

    Analitika
    17:16

    Azərbaycanda iki ayda tikinti işlərinin 77 %-dən çoxu inşa, yenidənqurma və bərpa olub

    Biznes
    17:16

    Mirbağır İsayev: "Bölgələrdə futbol məntəqələrinin sayı artırılmalıdır"

    Futbol
    17:14

    AMB "Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti"nin vəzifəli şəxsini cərimə edib

    Maliyyə
    17:06

    BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    17:01
    Foto

    Əli Həşimli Azərbaycan İdman Rəqsləri Federasiyasınn yeni prezidenti seçilib

    Fərdi
    16:55

    Azərbaycan Premyer Liqasında XXV tura start verilib

    Futbol
    16:54
    Foto

    Ramin Məmmədov Salyanda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti