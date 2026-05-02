Yelkən idmanı üzrə "Prezident Kuboku 2026"nın ilk yarış günü başa çatıb
İdman
- 02 may, 2026
- 22:14
Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Bakıda, Dənizkənarı Bulvar ərazisində keçirilən yelkən idmanı üzrə "Prezident Kuboku 2026" turnirinin ilk günü başa çatıb.
"Report" federasiyanın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən reqatada idmançılar iki kateqoriya - yeniyetmələr Optimist, gənclər isə İLCA4 sinfi üzrə mübarizə aparırlar.
"Prezident Kuboku 2026" mayın 3-də yekunlaşacaq. Turnirin ikinci günündə də idmançılar eyni məkanda - Bakı bulvarında, "Yaxt Klub"un yaxınlığında yarışacaqlar.
Qaliblər iki günün nəticəsinə əsasən müəyyənləşəcək.
Son xəbərlər
00:41
"Bild": Almaniya NATO-nun şərq cinahında tank briqadası yerləşdirirDigər ölkələr
00:13
Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıbRegion
23:53
Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçibDigər ölkələr
23:38
Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edirRegion
23:31
İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edibDigər ölkələr
23:27
Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlibFutbol
23:09
Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıbDigər ölkələr
23:03
Foto
Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilibXarici siyasət
22:39
Foto