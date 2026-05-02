В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту
Спорт
- 02 мая, 2026
- 22:40
В Баку завершился первый день турнира по парусному спорту "Кубок президента 2026".
Как сообщает Report, соревнования оргнизованы Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией водных видов спорта Азербайджана в бакинской бухте у Приморского бульвара.
В регате, посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, спортсмены соревнуются в двух категориях - подростки в классе "Оптимист", а молодежь - в классе ILCA4.
"Кубок президента 2026" завершится 3 мая, победителей определя по итогам выступлений за два дня.
Последние новости
00:50
Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой МотэгиВ регионе
00:16
Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТОДругие страны
23:48
Франция надеется на достижение мира между США и ИраномВ регионе
23:25
Фото
ОЗА провела международную конференцию по правам беженцевВнешняя политика
23:13
Танкер с индийским грузом пересек Ормузский проливДругие страны
22:59
Фото
В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человекИнфраструктура
22:40
Фото
В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спортуСпорт
22:33
Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
22:18