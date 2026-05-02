В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

В Баку завершился первый день турнира по парусному спорту "Кубок президента 2026".

Как сообщает Report, соревнования оргнизованы Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией водных видов спорта Азербайджана в бакинской бухте у Приморского бульвара.

В регате, посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, спортсмены соревнуются в двух категориях - подростки в классе "Оптимист", а молодежь - в классе ILCA4.

"Кубок президента 2026" завершится 3 мая, победителей определя по итогам выступлений за два дня.