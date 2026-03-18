    Азербайджан сократил производство дизеля на 16%

    Энергетика
    18 марта, 2026
    17:42
    Азербайджан сократил производство дизеля на 16%

    В Азербайджане в январе-феврале 2026 года было произведено 383,2 тыс. тонн дизельного топлива, что на 16,2% меньше по сравнению с показателями января-февраля 2025 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    За отчетный период стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане составила 824,5 млн манатов, снизившись на 18,4% в годовом выражении.

    В январе-феврале 2026 года в Азербайджане было произведено 9,8 тыс. тонн мазута (-70,4%), 233,6 тыс. тонн автомобильного бензина (- 8,8%), 5,2 тыс. тонн смазочных масел (-16,1%), 24,8 тыс. тонн нефтяного битума (- 15,9%).

    Кроме того, за отчетный период в стране было произведено 31,3 тыс. тонн сжиженных газов (-21,4%), 94,6 тыс. тонн керосина (-21,1%), 41,6 тыс. тонн нефтяного кокса (+9,8%).

    Нефтеперерабатывающий сектор Производство автомобильного топлива Государственный комитет статистики
    Azərbaycanda neft məhsullarının istehsal həcmi açıqlanıb
