    Ramin Məmmədov Salyanda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 18 mart, 2026
    • 16:54
    Ramin Məmmədov Salyanda vətəndaşları qəbul edib

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov Salyan şəhərində vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a komitədən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, qəbuldan öncə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Salyan şəhərindəki abidəsi ziyarət edilib, xatirəsi ehtiramla yad olunub.

    Qəbul zamanı Şirvan şəhəri, Salyan, Hacıqabul, Neftçala və Biləsuvar rayonlarından olan vətəndaşlar İslam dininə aid ibadət yerlərinə və ziyarətgahlara din xadiminin təyinatı, dini icmanın dövlət qeydiyyatına alınması, "Hər məsciddə kitabxana" layihəsi çərçivəsində ibadətgahın kitabxana ilə təmin edilməsi, həmçinin digər məsələlərlə bağlı müraciət ediblər.

    Dövlət Komitəsinin aidiyyəti struktur bölmə rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş qəbulda vətəndaşların müraciət və təklifləri dinlənilib, müvafiq tədbirlərin görülməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib.

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Ramin Məmmədov

    Son xəbərlər

    17:25

    Azərbaycanda neft məhsullarının istehsal həcmi açıqlanıb

    Energetika
    17:17

    Azərbaycanın humanist addımları: təşəbbüskarlıq, insani yardım, təxliyə - ŞƏRH

    Analitika
    17:16

    Azərbaycanda iki ayda tikinti işlərinin 77 %-dən çoxu inşa, yenidənqurma və bərpa olub

    Biznes
    17:16

    Mirbağır İsayev: "Bölgələrdə futbol məntəqələrinin sayı artırılmalıdır"

    Futbol
    17:14

    AMB "Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti"nin vəzifəli şəxsini cərimə edib

    Maliyyə
    17:06

    BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    17:01
    Foto

    Əli Həşimli Azərbaycan İdman Rəqsləri Federasiyasınn yeni prezidenti seçilib

    Fərdi
    16:55

    Azərbaycan Premyer Liqasında XXV tura start verilib

    Futbol
    16:54
    Foto

    Ramin Məmmədov Salyanda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti