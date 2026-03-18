İran BƏƏ-dəki Əl-Minhad hava bazasına raket zərbəsi endirib
Digər ölkələr
- 18 mart, 2026
- 07:46
İran ordusunun buraxdığı raketi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki Əl-Minhad hava bazasının yaxınlığında düşüb və bütün Avstraliya əsgərləri təhlükəsiz yerdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avstraliyanın Baş naziri Entoni Albaneze jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Avstraliya Baş naziri Tasmaniyaya səfəri zamanı qeyd edib ki, mərmi bazaya aparan yola düşüb: "Nəticəndə kiçik bir yanğın başlayıb. Yaşayış binasına və tibb müəssisəsinə kiçik ziyan dəyib".
08:18
Ərəb və İslam ölkələrinin XİN rəhbərləri bölgədəki vəziyyəti müzakirə edəcəklərDigər ölkələr
08:00
ABŞ-də hərbi bazada atışma baş verib, ölən varDigər ölkələr
07:46
İran BƏƏ-dəki Əl-Minhad hava bazasına raket zərbəsi endiribDigər ölkələr
07:11
2024-cü ildə 4,9 milyon uşaq beş yaşına çatmadan ölübDigər ölkələr
06:39
Buşehr AES-in ərazisinə mərmi düşübRegion
06:12
Foto
Video
Binəqədidə güclü yanğın tam söndürülüb - YENİLƏNİB-4Hadisə
05:53
Dövlət Departamenti: Bütün səfirliklər İrandan gələn potensial təhdidlərə hazır olmalıdırlarDigər ölkələr
05:48
Yeni Zelandiya miqrasiya qaydalarını sərtləşdirirDigər ölkələr
05:17